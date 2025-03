Benfica x Barcelona na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela ida das oitavas de final da Champions League, a partida entre Benfica e Barcelona está marcada para acontecer nesta quarta-feira, a partir das 17h (horário de Brasília). Sediado no Estádio da Luz, em Lisboa, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo canal de TV fechada TNT e pela plataforma de streaming Max.

Apesar de ter feito uma boa partida contra o Barcelona na primeira fase do torneio — pela sétima rodada, os clubes se enfrentaram em jogo que terminou em 5 a 4 para a equipe espanhola —, o Benfica não conseguiu se classificar diretamente para as oitavas de final da competição. Nos playoffs, bateu o Mônaco pelo placar agregado de 4 a 3.

Benfica e Barcelona jogam nesta quarta-feira pela Uefa Champions League. Foto: Arte/Estadão

Já o Barcelona classificou-se como segundo melhor time da competição, atrás apenas do Liverpool. Com apenas uma derrota sofrida, o clube teve ainda um empate e seis derrotas. Caso saia vencedor do torneio contra o time português, enfrenta o ganhador da disputa entre Borussi Dortmund e Lille.

BENFICA X BARCELONA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS LEAGUE

Data: 05/03/2025

05/03/2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Luz, em Lisboa (POR)

ONDE ASSISTIR A BENFICA X BARCELONA AO VIVO

TNT (TV fechada)

(TV fechada) Max (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BENFICA

BENFICA: Trubin; Araújo, Otamendi, Silva e Carreras; Kokcu, Barreiro e Aursnes; Akturkoglu, Pavlidis e Bruma. Técnico: Bruno Lage.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BARCELONA

BARCELONA: Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Balde; Pedri, De Jong e Gavi; Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BENFICA E BARCELONA

26/02 - Benfica 1 x 0 Braga - Taça de Portugal

1 x 0 Braga - Taça de Portugal 02/03 - Barcelona 4 x 0 Real Sociedad - La Liga