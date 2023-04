Benfica x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalação das equipes

Benfica e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 16h (horário de Brasília), pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O confronto acontece em Portugal, no estádio da Luz. Líder do Campeonato Português, o Benfica é uma das surpresas da competição e tem uma das melhores campanhas no futebol europeu.

Sem o mesmo sucesso que o Benfica na atual temporada, a Inter de Milão tem na Liga dos Campeões a principal oportunidade de garantir vaga na competição do próximo ano. No Campeonato Italiano, a equipe está longe da liderança do Napoli e, na quinta colocação, atualmente está fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Benfica e Inter de Milão se enfrentam em Lisboa. Foto: Arte/ Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Lisboa, Portugal.

ESTÁDIO: Estádio da Luz.

DATA: terça-feira, 11.

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Space (TV Fechada);

HBO Max (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BENFICA : Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Lucas Veríssimo e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; João Mário, Rafa Silva e Aursnes; Gonçalo Ramos. Técnico : Roger Schmidt.

: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Lucas Veríssimo e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; João Mário, Rafa Silva e Aursnes; Gonçalo Ramos. : Roger Schmidt. INTER DE MILÃO: Onana; D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Dzeko. Técnico: Thomas Tuchel.

ÚLTIMOS RESULTADOS