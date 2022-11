Benzema quer título no Catar para coroar fase na carreira: ‘Preciso vencer’

Publicidade

Às vésperas do início do Mundial do Catar, o modo “Copa do Mundo” já está comandando as ações do centroavante francês Benzema, principal trunfo da seleção francesa para levantar o título. Em entrevista ao canal Téléfoot, o jogador falou que a conquista viria para avalizar o seu bom momento na carreira.

O artilheiro classificou a conquista do prêmio Bola de Ouro como o grande momento da sua trajetória até aqui, e fez uma relação com a Copa do Mundo que começa na semana que vem.

“Não queria parar de jogar futebol até ganhar a Bola de Ouro. É por isso que nos últimos quatro anos tenho me esforçado pra conseguir este troféu. Agora quero jogar a Copa do Mundo e tenho que vencê-la”.

Uma das principais estrelas do Real Madrid, Benzema disse não estar pressionado. No entanto, coloca o torneio de seleções como uma prioridade. “Não há estresse, mas o desejo de começar a disputar. Mostrar o que podemos fazer em campo diante de milhões de pessoas. Estou representando a França quero provar que mereço estar neste time”, comentou.

Companheiro de Vinicius Júnior e Rodrygo, Karim Benzema colocou a equipe de Tite entre as favoritas ao título. Mas apontou também outras candidatas.

“O grande favorito? Vejo a seleção brasileira assim como a França, a Argentina e a Espanha. Temos de entrar e provar, no campo, porque temos esse favoritismo. E queremos muito vencer”, comentou.

A França está no Grupo D que tem também as seleções da Austrlaia, da Dinamarca e da Tunísia. A estreia acontece no dia 22 contra os australianos. Na segunda rodada o confronto é com a Dinamarca, outra forte candidata a se classificar na fase de grupos. A terceira partida da chave diante dos tunisianos.