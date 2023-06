Benzema é festejado pela torcida e jogadores no seu último jogo pelo Real Madrid

A despedida de Karim Benzema do Real Madrid teve roteiro que faz jus à carreira do atacante francês com a camisa merengue: com bola no fundo das redes e homenagem e gratidão dos torcedores e jogadores. Os comandados de Carlo Ancelotti empataram por 1 a 1 com o Athletic Bilbao neste domingo e carimbaram a vice colocação na última rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid confirmou a saída de Benzema horas antes da partida. Foi dele o nome que esteve na boca dos torcedores que foram prestigiar o jogo no Santiago Bernabéu. Benzema foi ovacionado quando anunciado antes do pontapé inicial. O público fez barulho ensurdecedor também quando o artilheiro pegou a bola em lances perigosos, sonhando com uma bola na rede na última partida dele pelo clube espanhol. O gol veio, mas foi de pênalti, aos 27 minutos do segundo tempo. E ele foi aplaudido e aclamado.

Benzema é um dos maiores atletas da história do Real Madrid. Apenas um jogador tem mais que os 354 gols que o francês fez vestindo a camisa da equipe espanhola: Cristiano Ronaldo. No entanto, se não é o maior artilheiro, Benzema é o maior vencedor dos merengues: são 25 títulos somados em 14 temporadas, sem contar a recente Bola de Ouro.

Benzema fez, neste domingo, sua última partida como jogador do Real Madrid. Foto: Daniel González/EFE

Na próxima temporada, o francês defenderá o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Um contrato milionário que será na casa dos R$ 540 milhões por ano o seduziu. Benzema será novamente homenageado pelo Real Madrid nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu. Ao fim da partida, ele foi ‘jogado’ para o alto pelos seus companheiros.

O JOGO

Em sua despedida, Benzema iniciou a partida entre os titulares ao lado dos brasileiros Rodrygo e Vini Júnior, que voltou a aparecer entre os 11 após o caso de racismo e a liberação do Departamento Médico. O jogador vinha reclamando de dores no joelho.

Quando a bola rolou, o Athletic Bilbao parecia preparado para estragar a festa do Real Madrid. Logo aos oito minutos, o árbitro marcou pênalti após a bola acertar o braço de Toni Kross. Vegas foi para a cobrança, mas parou na defesa de Courtois.

Já o Real apostou na velocidade dos brasileiros. Aos 35 minutos, Vini Jr. fez jogada pela esquerda, cortou para o meio e obrigou o goleiro Unai Simon a fazer a defesa. A resposta foi com Yuri Berchiche. De longe, colocou Courtois para trabalhar. No último minuto do primeiro tempo, o Real Madrid teve chance de abrir o placar, a melhor até então. Rodrygo recebeu na área, dividiu com Unai Simon e viu a bola sobrar para Ceballos. Ele ajeitou para Benzema, que carimbou a defesa.

No segundo tempo, o Athletic voltou pressionando e precisou de três minutos para abrir o marcador. De Marcos aproveitou o erro de Ceballos e acionou Sancet dentro da área: 1 a 0.

O time da casa estava totalmente desligado e quase sofreu o segundo gol em tentativa de Iñaki Williams. Desta vez, Cortouis salvou. Após o gol, o time acordou e buscou o empate com pênalti de Yuri Berchiche. Benzema, em seu dia de despedida, bateu e deixou tudo igual, aos 26 minutos. Aos 33, Vini Jr chegou a marcar após driblar Unai Simon, mas o árbitro pegou impedimento e anulou o lance.