Quem é Beraldo, zagueiro do São Paulo, filho de jogador e ‘dinheiro em caixa’ para o clube

Em 25 de maio de 2022, Lucas Beraldo realizou um sonho. Então com 18 anos, o jovem zagueiro estreou pelo profissional do São Paulo no jogo contra o Ayacucho, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana daquela temporada. Trezentos e sessenta e seis dias depois, o defensor é um dos destaques da equipe na temporada e chama a atenção pelo estilo calado e tímido, pouco usual para a posição dentro e fora de campo.

Ele foi descoberto pelo técnico argentino Hernán Crespo, que não está mais no comando da equipe. Depois dele ainda veio Rogério Ceni. O garoto mantém a seriedade e dedicação para se tornar destaque no time.

Em campo, Beraldo mostra ser diferente dos demais jogadores de sua geração. Em um mundo cada vez mais monitorado pelas redes sociais, músicas e dancinhas e vivido “dentro de um” celular, o zagueiro faz o estilo mais fechado, caseiro e tímido. “Ele não é adepto a usar celular com frequência nem as redes sociais. A conta no Instagram é administrada pela equipe que trabalha com ele. Prefer ficar mais em casa, com a minha noiva, que mora com ele e estuda medicina”, comentou uma pessoa próxima ao defensor para a reportagem do Estadão..

Na atual temporada, os números de Beraldo no São Paulo saltam aos olhos. Com os problemas físicos de Arboleda, o jovem zagueiro se transformou em uma das referências do setor defensivo e já esteve em campo em 19 partidas. Na última delas pelo Brasileirão, o jogador marcou seu primeiro gol com a camisa do clube no profissional e fez a festa para os mais de 57 mil torcedores que estavam no Morumbi.

Beraldo é um dos destaques do São Paulo na atual temporada Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC

“Noite inesquecível, meu primeiro gol no profissional, queria dedicar para a minha noiva, Rafaela. É bom para a nossa sequência, mais três pontos para disputar na parte de cima da tabela”, comentou o zagueiro na saída do Morumbi após a vitória contra o Vasco.

Continua após a publicidade

Pai jogador, filho jogador

Mesmo com apenas 19 anos, Beraldo já está em seu quarto ano como jogador do São Paulo. Contratado em 2019, então com 15 anos, o defensor chegou para reforçar a base do time do Morumbi após passagens por RB Brasil, União Barbarense e XV de Piracicaba.

No time do Morumbi, o zagueiro chegou ao elenco profissional em 2021, a pedido de Hernán Crespo, depois de sucesso com Alex no comando do time sub-20. Questionado sobre o jovem defensor que é destaque do elenco em 2023, o ex-treinador da base paulista é direto ao falar. “Esse assusta. Tecnicamente, é muito bom jogador. Fisicamente, ele sofre um pouco. Não é aquele tipo formado, homem feito com 18 anos. Tem 19 e vai melhorar muito fisicamente, a cada rodada. Tecnicamente falando, ele tem características diferentes que vão ajudar o Dorival. Ele é corajoso e com passes, ele rompe. A bola sai redonda de trás. O Beraldo é dinheiro em caixa para o São Paulo”, comentou o ex-meia em entrevista para a Rádio Transamérica.

O sucesso com pouca idade tem uma origem. O pai do defensor do São Paulo, André Beraldo, também foi zagueiro e jogou profissionalmente entre 1991 e 2004. Durante o período, André rodou por algumas equipes no País e não teve tanto destaque como o filho vem tendo neste momento.

Coringa da torcida

Antes dos jogos do São Paulo, uma cena chama a atenção. Momentos antes de a bola rolar, Beraldo normalmente está rindo, de olhos fechados se divertindo sozinho com alguma coisa. Por conta dessas risadas “do nada”, a torcida do time paulista apelidou o zagueiro de ‘Coringa’, uma referência ao personagem dos filmes do Batman que tem o riso como uma de suas marcas.

Continua após a publicidade

“Falam um pouco das minhas risadas, que eu fico rindo em campo, mas isso é um trabalho mental que tenho. Isso me faz entrar muito mais tranquilo no jogo, mais relaxado. Tem dado resultado para mim”, disse o atleta.