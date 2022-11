Berhalter celebra 1º objetivo cumprido no Catar e vê EUA superiores ao Irã: ‘merecemos ganhar’

Publicidade

Mais badalado jogador americano de futebol, o atacante Christian Pulisic acabou com as esperanças do Irã. Aos 38 minutos do primeiro tempo, ele recebeu um passe de cabeça de e marcou o gol que colocou a seleção dos Estados Unidos na partida que abre a fase das oitavas de final, contra a Holanda, no próximo sábado, no estádio Khalifa, em Doha, ao meio dia, pelo horário de Brasília.

“Nosso primeiro objetivo nesta Copa do Mundo do Catar era passar pela fase de grupos, e conseguimos”, disse o técnico Gregg Berhalter. “Agora, temos que jogar uma partida por vez: temos um grupo que põe energia, joga um bom nível de futebol e é resiliente.”

A má notícia para os Estados Unidos é que, no lance do gol, Pulisic chocou-se contra o corpo do goleiro Beiravand e teve que ser substituído, sentindo muitas dores. Ele foi direto do estádio Al Thumama, onde aconteceu a partida contra o Irã, para um hospital para fazer exames e checar a gravidade da lesão. Desde já, Pulisic pode ser considerado dúvida para o jogo contra os holandeses.

Camisa 10 da seleção americana comandou a equipe durante todo o tempo em que esteve em campo nesta terça-feira Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Durante os acréscimos da etapa inicial, os americanos ainda fizeram um gol com Weah, que desviou de Beiravand depois de receber um passe de McKennie. Mas, o atacante estava em posição irregular. O lance serviu para demonstrar a superioridade dos Estados Unidos. “Merecemos ganhar”, afirmou Berhalter. “Começamos muito bem o jogo contra o Irã, marcamos e resistimos no final.”

Precisando da vitória, o único resultado que os colocaria entre as 16 melhores seleções da Copa de 2022, os americanos tiveram mais qualidade e paciência. Controlaram o jogo na maioria do tempo.

Sem ser uma partida monótona, o jogo no estádio Al Thumama, nos arredores de Doha, teve poucas chances de gol: foram onze chutes dos americanos, que acertaram quatro no gol. Os iranianos acertaram somente uma única finalização a gol, entre as quatro tentativas que tiveram.

Com méritos, os Estados Unidos reverteram a vantagem dos adversários e vão encarar a Holanda no papel de azarão. “Muita gente acha que os Estados Unidos ainda não sabem jogar futebol, mas provamos no Catar que podemos chegar longe”, disse Weah. “E vamos fazer o possível para o nosso sonho não ser interrompido.”