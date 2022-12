Berlusconi promete ‘ônibus com prostitutas’ se Monza bater ‘grandes’ no Italiano

O Monza ocupa apenas a 14ª colocação do Campeonato Italiano, mas o jantar de Natal da delegação foi de festa. O proprietário do clube, Silvio Berlusconi, entrou no clima de celebração e prometeu enviar um ônibus com prostitutas ao vestiário em caso de vitória sobre Milan, Juventus ou algum clube considerado grande do país.

“Encontramos um bom treinador, amigo, capaz de estimular nossos rapazes. Também dou uma motivação extra aos jogadores e digo-lhes que se vencermos o Milan, a Juve... um desses grandes clubes grandes, mandarei um ônibus cheio de prostitutas para o vestiário”, disse Silvio Berlusconi.

Jogadores do Monza celebram vitória contra o Salernitana. Foto: Roberto Bregani/EFE

O primeiro desafio do Monza diante de um dos grandes será em 8 de janeiro, quando vai enfrentar a Inter de Milão, no Stadio Brianteo. O Monza terá a chance de realizar a façanha muito antes do esperado. No entanto, o Monza já traz boas recordações. Ainda no primeiro turno, derrotou a Juventus, no Stadio Brianteo, por 1 a 0. Mas perdeu para o Milan, no San Siro, por 4 a 1. Atualmente, o Monza soma 16 pontos, nove na frente do Cremonese, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.