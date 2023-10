Bernard diz que deixou treino apenas por precaução

O meia-atacante Bernard tratou de tranquilizar o torcedor da seleção brasileira após deixar antes do fim o coletivo deste sábado, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Em vídeo divulgado pela CBF, o jogador do ucraniano Shakhtar Donetsk minimizou o problema, garantiu que não sofreu nenhuma lesão e só deixou o campo por precaução. "Foi um só pisão, sem torção, foi só precaução mesmo, para não ter o risco de ficar muito tempo parado", disse Bernard à CBF TV, garantindo que o incidente não vai deixá-lo fora da sequência da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Na parte inicial do coletivo deste sábado, o primeiro da equipe na Granja Comary, Bernard levou a pior em uma dividida com o volante Paulinho e chegou a ficar por algum tempo caído no chão. O meia-atacante seguiu em campo, mas depois deixou o coletivo antes do final, iniciando tratamento com gelo. Apesar de garantir que não está contundido, Bernard ficou com o tornozelo direito bastante inchado. Mas o jogador minimizou a aparência do tornozelo. "Meu tornozelo é inchado desse jeito desde o juvenil do Atlético", disse Bernard, formado nas categorias de base do clube de Belo Horizonte. Esta não foi a primeira vez que Bernard reclamou de dores em uma disputa de bola neste início de treinos do Brasil. Mas o jogador garante encarar a situação com naturalidade. "Preparação para Copa do Mundo é assim mesmo, e futebol é contato", completou.Apesar do seu problema não ser grave, Bernard não tem presença garantida no treinamento deste domingo, às 10 horas, em Teresópolis. O trabalho será o último da equipe antes da viagem para Goiânia, onde a seleção brasileira vai enfrentar o Panamá, na próxima terça-feira, em amistoso no Estádio Serra Dourada.