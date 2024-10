Bet fora da lista do governo encerrará atividades e deixará clube paulista sem patrocínio

Além da luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani tem outro problema nesta reta final de temporada. Sua patrocinadora master, a casa de apostas Dafabet, desistiu de continuar seus serviços no Brasil e encerrará suas operações a partir desta quinta-feira.

A saída da empresa do País não deve afetar muito as contas do Guarani, que já teria recebido o valor integral referente ao ano de 2024. Agora, porém, o clube terá que procurar e abrir novas negociações para definir um novo patrocinador. A Dafabet colocou um aviso em seu site oficial com a decisão. "Lamentamos informar que a Dafabet encerrará suas operações de jogos online no Brasil a partir de 10/10/2024. Pedimos a gentileza de sacar qualquer saldo remanescente em sua conta o mais rápido possível. Certifique-se de que todas as solicitações de saque sejam enviadas até 15/10/2024″, diz parte do comunicado.

Guarani briga para não ser rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. Foto: Raphael Silvestre/Guarani

Em comunicado, o clube de Campinas informou que não estampará a marca da patrocinadora nos próximos jogos. “A Dafabet decidiu ceder seu espaço na parte frontal do uniforme para o StarsTEA, projeto recente do Guarani FC que visa promover a inclusão social de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, escreve a nota do clube.

A Dafabet foi anunciada como patrocinadora master do Guarani em julho deste ano para exibir a marca na parte frontal do uniforme até o fim do Campeonato Paulista de 2025, com prioridade para renovação. Além do uniforme, a marca da casa de apostas também vinha sendo estampada nas placas de publicidade das partidas oficiais, no vestiário e durante as coletivas de imprensa.

Curiosamente, um dos “embaixadores” da marca é o ex-atacante Amoroso, ídolo do clube bugrino e campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo clube em 1994. Foram 40 jogos pelo Guarani, em duas passagens, e 28 gols marcados.

Dafabet foi anunciada como patrocinadora do Guarani em julho e ficaria até o Paulistão 2025. Foto: Raphael Silvestre/Guarani

Com a regularização das casas de apostas, o governo federal lançou recentemente uma lista com as empresas aptas a continuar no Brasil, e a Dafabet não foi incluída, o que levantou dúvidas sobre a continuidade do acordo. Depois, mesmo com atualizações da lista, a Dafabet não apareceu e sua saída se confirmou nesta semana.

O Guarani tem confronto direto com o Botafogo, às 20h, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP), jogo atrasado da 23ª rodada.

Há três jogos sem vencer, o time de Campinas está na lanterna (20º) com 25 pontos, cinco a menos do que o Brusque, 19º com 30, e oito a menos do que o Paysandu, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º com 33.

O Guarani vive uma fase decisiva na Série B, pois já vem de um confronto direto na última rodada, perdendo para o Ituano por 1 a 0. Depois do Botafogo-SP, ainda enfrenta dois times ameaçados: CRB e Ponte Preta.