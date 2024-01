Voleio ou bicicleta? Especialista, Bebeto dá veredito sobre golaço de Romero; confira lance

Angel Romero foi o herói da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Guarani, neste domingo, na estreia do time alvinegro no Campeonato Paulista. Os três pontos foram garantidos pelo atacante paraguaio ainda no primeiro tempo, com um golaço de voleio... Ou seria uma bicicleta? O tetracamepão Bebeto, que tinha a jogada como uma de suas especialidades, analisou o lance e foi categórico.

PUBLICIDADE “É uma meia bicicleta, não foi voleio. Foi maravilhoso mesmo, a bola na linha de fundo, ele virou bem, de primeira. Ele puxou. É uma meia bicicleta, quase uma bicicleta”, comentou o ex-jogador da seleção brasileira, em participação no programa “Apito Final”, da Band. Com passagens por Flamengo, Vasco, Botafogo e Deportivo La Coruña, Bebeto se destacou ao longo da carreira pela plasticidade do seus lances. O gol de voleio mais marcante do ex-atacante com a camisa da seleção brasileira aconteceu no confronto com a Argentina, pelo quadrangular da Copa América de 1989, no Maracanã. O Brasil venceu por 2 a 0, com dois gols de Bebeto, que ainda deu uma caneta em Maradona.

Romero fez o gol da vitória do Corinthians sobre o Guarani. Foto: Renato Pizzuto/Ag. Paulistão

Ao fim do duelo com o Guarani, Romero comentou o lance e afirmou se tratar de uma bicicleta, e não de um voleio ou, como o próprio Bebeto classificou, uma meia-bicicleta. O paraguaio foi eleito o craque do jogo e dedicou a vitória aos companheiros do Corinthians.

“Importante começar ganhando com a nossa torcida, trabalhamos duas semanas para estar bem no jogo. Foi o gol do time, todo mundo participando. Eu só finalizei com a bicicleta. Vamos começando o ano bem, tomara que a gente continue assim”, disse o jogador, que esteve para deixar o clube no fim do ano passado.

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Ituano, na quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília). A equipe do Parque São Jorge está no Grupo C, com Red Bull bragantino, Mirassol e Inter de Limeira. As equipes enfrentam adversários das demais chaves, em turno único, nesta fase. Os dois melhores de cada grupo vão às quartas de final.