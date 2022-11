Bigode de Alisson na Copa do Mundo é ação para conscientização do câncer de próstata; entenda

Publicidade

Antes do início da partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo, o visual de um jogador chamou a atenção no aquecimento. O goleiro Alisson chegou ao Estádio Lusail com um bigode, algo inédito em sua carreira na seleção brasileira. O estilo, no entanto, faz parte de uma ação publicitária de conscientização do câncer de próstata.

Idealizada pela Gillete, marca de lâminas de barbear, e pela agência Grey Brasil, a campanha “Bigodes Pela Saúde do Homem” visa conscientizar sobre a importância de cuidar da saúde por meio da figura do bigode, símbolo do Novembro Azul reconhecido no mundo todo.

A mudança de visual de busca fortalecer essa corrente positiva, ao incentivar todos os torcedores e jogador ao redor do mundo a aderirem o bigode em novembro e demonstrarem que estão tomando uma atitude, cuidando da sua saúde.

Bigode de Alisson é ação de conscientização do câncer de próstata. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Titular do Liverpool e da seleção brasileira, Alisson fez questão de participar de toda a ação de conscientização, a começar pelo bigode. Ele acredita ser fundamental compartilhar as orientações a respeito da importância de tomar uma atitude pela saúde. “ Hoje em dia, a ciência e a medicina evoluíram muito e a gente tem acesso às diversas informações”, afirmou.

“Sabemos como é fundamental para nós, homens, ir ao médico e realizar todos os exames com mais frequência. Eu sei da minha influência em relação aos admiradores do esporte em geral e fiz questão de transmitir essa mensagem com toda a seriedade que ela deve ser debatida”, pontuou o goleiro. O diagnóstico precoce do câncer de próstata ainda nos estágios iniciais tem uma taxa de tratamento mais alta.

