Blatter diz que escolher Catar como sede da Copa do Mundo foi um erro

Escolher o Catar para sediar a Copa do Mundo foi um erro há 12 anos, disse o ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, nesta terça-feira, citando novamente uma reunião entre o então presidente da França, Nicolas Sarkozy, e Michel Platini por influenciar votos importantes. Blatter, de 86 anos, conversou com a imprensa suíça em sua primeira grande entrevista desde que foi absolvido, ao lado de Platini, em julho, por má conduta financeira na Fifa após um julgamento em um tribunal criminal federal.

“É um país pequeno demais”, disse Blatter sobre o Catar, o menor anfitrião em tamanho desde o torneio de 1954 na Suíça.

O futebol e a Copa do Mundo são grandes demais para isso

As 32 equipes disputarão 64 jogos em oito estádios na cidade de Doha, que foi transformada desde 2010 por grandes projetos de construção para se preparar para a Copa do Mundo. Com lugares limitados para se hospedar no país anfitrião, muitos torcedores viajarão de nações vizinhas.

“Foi uma má escolha. E eu era responsável por isso como presidente na época’', disse Blatter, que há muito tempo diz que votou nos Estados Unidos. Sua proposta foi derrotada pelo Catar na rodada final de uma disputa de cinco candidatos para ser o anfitrião de 2022.

Uma esperada vitória dos Estados Unidos foi para o Catar em uma reunião que Sarkozy organizou em Paris na semana anterior à votação de 2 de dezembro de 2010 pelo comitê executivo da Fifa.

Blatter anuncia o Catar como país-sede da Copa do Mundo de 2022, em cerimônia realizada em 2010. Foto: AP Photo/Keystone/Walter Bieri, File

O ex-jogador Platini, então presidente da Uefa e vice-presidente da Fifa, foi convidado por Sarkozy para sua residência oficial. O príncipe herdeiro do Catar, agora emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, também estava presente. Blatter repetiu nesta terça-feira a declaração de que Sarkozy pressionou Platini. O resultado foi de 14 votos a 8.

Blatter não se referiu especificamente às principais críticas ao Catar sobre questões trabalhistas e de direitos humanos. No entanto, ele questionou por que seu sucessor como presidente da Fifa, Gianni Infantino, passou a morar no Catar no ano passado.

A Fifa não respondeu a um pedido de comentário sobre a entrevista de Blatter. O ex-presidente da entidade disse aos repórteres de jornais suíços que vai assistir aos jogos do Mundial deste mês pela televisão em seu apartamento, em Zurique.