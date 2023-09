Boca Juniors 0 x 0 Palmeiras: assista aos melhores momentos da semifinal da Libertadores

Na primeira partida da semifinal da Libertadores, o Palmeiras foi até o estádio de La Bombonera e segurou o empate sem gols com o Boca Juniors. Na noite desta quinta-feira, dia 28, o time paulista se postou bem defensivamente, suportou a pressão e a mística da casa do rival argentino e decide a vaga na decisão no Allianz na próxima semana.