Jogador do Boca Juniors emociona em gesto com torcedor portador de síndrome de down; veja vídeo

Pol Fernández, do Boca Juniors, emocionou a torcida do seu time em gesto ao fim da partida com o Central Córdoba, no último domingo. Ao completar seu centésimo jogo com a camisa xeneize, o meia foi à arquibancada do Estádio Alberto José Armando, o La Bombonera, comemorar ao lado de sua torcida. Entre eles, um torcedor com síndrome de down lhe chamou a atenção e ganhou de presente seu uniforme.

O jogador se dirigiu à arquibancada, onde abraçou o emocionado torcedor do Boca Juniors. Em pouco mais de um minuto, atleta e torcedor conversaram, cercados por outros xeneizes. O meia fez questão de vestir sua camisa no rapaz, que se emocionou e foi às lágrimas. As pessoas que estavam ao redor aplaudiram o jogador.

Leia também Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai oficializam candidatura para receber a Copa de 2030

Pol Fernández completou 100 jogos com a camisa do Boca Juniors no último domingo. Foto: Reprodução/Twitter

Guillermo Matías Fernández, que recebeu o apelido de Pol Fernández, é argentino e tem passagens pelo futebol mexicano. Jogou no Cruz Azul entre 2019 e 2022. Além do Boca Juniors, clube no qual foi revelado e defende desde 2022, o atleta atuou pelo Rosário Central, Atlético Rafaela, Godoy Cruz e Racing - todos da Argentina.

Na atual temporada, disputou os três jogos do Boca Juniors. Aos 31 anos, já atuou em 305 partidas, com 25 gols e 22 assistências. Em 2022, foi campeão argentino e da Copa da Liga com o clube de Buenos Aires.

Confira o vídeo completo: