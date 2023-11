Boca Juniors x Fluminense: onde assistir à final da Libertadores, horário e escalações das equipes

Boca Juniors e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Maracanã, pela final da Copa Libertadores 2023. Assim como nas quatro edições anteriores, o campeão será decidido em jogo único. Caso a partida termine empatada nos 90 minutos, haverá prorrogação. Se o placar permanecer inalterado, a decisão será nos pênaltis.

A equipe carioca busca o título inédito do torneio quinze anos após amargar o vice-campeonato para a LDU (EQU), também no Maracanã, em 2008. O time argentino, por sua vez, quer a sétima taça de sua história para igualar o Independiente (ARG) e se consagrar como a maior vencedor da competição continental.

Boca Juniors e Fluminense decidem a final da Libertadores no Maracanã. Foto: Arte/Estadão

O Fluminense se classificou à final após vencer o Internacional de virada, por 2 a 1, em Porto Alegre, depois de empatar por 2 a 2 no Rio. O Boca chegou à decisão eliminando o Palmeiras, nos pênaltis, após empatar por 1 a 1 no Allianz Parque, e por 0 a 0 na Argentina. O time argentino passou por todas as fases eliminatórias classificando-se na disputa por penalidades.

O técnico Fernando Diniz deve contar com o retorno do zagueiro Nino, recuperado de entorse no tornozelo. A expectativa é de que o tricolor carioca repita a escalação com quatro atacantes usada nos confrontos com o Inter. O Boca não conta com o experiente zagueiro Marcos Rojo, capitão da equipe, expulso no jogo de volta da semifinal com o Palmeiras.

Fluminense x Boca Juniors: saiba tudo sobre a final da Libertadores

DATA : 04/11 (sábado).

: 04/11 (sábado). HORÁRIO : 17h (horário de Brasília).

: 17h (horário de Brasília). LOCAL: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Continua após a publicidade

ONDE ASSISTIR FLUMINENSE X BOCA AO VIVO

Globo (TV aberta)

ESPN (canal fechado)

Star+ (streaming)

Conmebol TV (streaming)

O Estadão acompanha a final da Libertadores em tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO FLUMINENSE

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino (Marlon), Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander (John Kennedy) e Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO BOCA JUNIORS

BOCA JUNIORS - Romero; Advíncula, Figal, Valentini e Fabra; Medina, G. Fernández, E. Fernández e Valentin Barco; Merentiel e Cavani. Técnico: Jorge Almirón.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE X BOCA

Continua após a publicidade