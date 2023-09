Boca Juniors x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras tenta mudar sua história contra o Boca Juniors na Libertadores a partir desta quinta-feira, dia 28. A partida pela semifinal da competição continental é a chance de a equipe de Abel Ferreira quebrar uma série de três eliminações seguidas para os argentinos e, desta forma, conseguir se garantir na terceira decisão em quatro edições da competição sul-americana. Três confrontos em fases eliminatórias da Libertadores e três eliminações. Este é o retrospecto do Palmeiras contra o Boca no milênio, com duas quedas na semifinal e um vice-campeonato. Para 2023, os comandados de Abel Ferreira apostam na força do elenco e na tradição do time nas últimas competições.

Por causa de uma primeira fase quase perfeita, com cinco vitórias e uma derrota, o Palmeiras se garantiu no mata-mata com a melhor campanha entre os 16 classificados. Nas disputas eliminatórias, os paulistas superaram Atlético-MG e Deportivo Pereira com vitórias e empates.

O Boca Juniors tenta conquistar a Libertadores pela sétima vez. Dominante no começo do milênio, com quatro conquistas em oito edições, a equipe de Buenos Aires sonha manter sua escrita contra o Palmeiras. O Boca precisa tirar vantagem jogando em sua casa. Com Cavani e Merentiel (que pertence ao Palmeiras) formando o ataque, o time vai usar bem a força da sua torcida em La Bombonera. Na defesa, Romero teve sua redenção nas quartas de final, sendo decisivo na disputa de pênaltis contra o Racing.

Boca Juniors x Palmeiras Foto: Infográfico/Estadão

BOCA JUNIORS X PALMEIRAS

DATA: 28/09 (quarta-feira).

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: La Bombonera, em Buenos Aires

ONDE ASSISTIR

ESPN

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOCA JUNIORS : Romero; Advíncula, Figal, Rojo e Fabra; Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Medina e Barco; Cavani e Merentiel. Técnico: Jorge Almirón

: Romero; Advíncula, Figal, Rojo e Fabra; Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Medina e Barco; Cavani e Merentiel. Jorge Almirón PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Mayke e Rony. Técnico: Abel Ferreira

ÚLTIMOS RESULTADOS