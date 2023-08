Boi invade partida do Campeonato Paraibano sub-15 e faz pessoas correrem do gramado; assista

Um caso inusitado chamou atenção no Campeonato Paraibano Sub-15 neste domingo. Picuiense e Campinense estavam no intervalo do primeiro jogo das oitavas de final do torneio quando o caos tomou conta do local. Um boi invadiu o gramado e saiu correndo atrás de basicamente todos que ali estavam.

Pela ausência de vestiário do local do duelo, os dois times fizeram o intervalo no campo mesmo. E não houve quem não ficou assustado quando o animal apareceu, agitado. Foi equipe de arbitragem, elenco dos dois times, comissões técnicas... basicamente todo mundo que estava dentro de campo começou a disparar em toda direção possível, em cena que remeteu às touradas europeias, quando os animais são soltos nas ruas.

As imagens foram feitas por torcedores que também estavam desprotegidos, em razão da falta de arquibancadas no local. Na gravação, dá para perceber o início da gritaria e não demora muito para o tumulto começar.

Boi invade gramado e causa correria na Paraíba. Foto: Reprodução/Youtube

“Eu já vi gato, cachorro entrar dentro de campo, mas boi foi a primeira vez”, diz um dos torcedores que participa das gravações. “Tirou a concentração das duas equipes após o intervalo”, brincou. “Bom que ajuda no aquecimento da galera”, disse o homem que faz a gravação. “Até quem estava aquecido, aqueceu. Foi uma adrenalina muito grande.”

Uma das equipes até começou a trocar passes, quando o boi estava da parte de fora do gramado, mas logo cessou a atividade. E o inusitado poderia ter ficado ainda pior, já que outro animal também foi visto nos gramados, mas aparentemente mais tranquilo. Os dois foram conduzidos pelo dono de volta, sem deixar ninguém ferido. O episódio durou cerca de cinco minutos.

Situação controlada, a bola voltou a rolar. O Campinense venceu o Picuiense por 2 a 0 e saiu na frente da decisão eliminatória do torneio.

