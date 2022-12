Acabou a bateria? Bola da Copa do Mundo carregada na tomada viraliza; saiba por quê

A cada nova Copa do Mundo, a Fifa surge com inovações que prometem melhorar o nível do jogo. Além do impedimento semiautomático, que visa reduzir o tempo para a checagem da posição irregular de um atacante, a Al Rihla, bola do Mundial, viralizou na internet com uma novidade: um chip interno que é carregado antes das partidas.

Para esta Copa, a tecnologia traz uma novidade na bola: sensores de movimento de 500Hz, que modificam a forma como os dados de uma partida de futebol são coletados. Com eles, é possível rastrear a localização, o impacto e o movimento de cada chute dentro de campo, a uma taxa de 500 quadros por segundo.

Por meio de uma imagem, divulgada nas redes sociais, é possível observar os chips internos da Al Rihla (nome que, na tradução livre, significa “A Jornada”) sendo carregados antes de uma partida do Mundial do Catar.

A Al Rihla, bola da Copa do Mundo do Catar, possui um chip interno que precisa ser carregado antes das partidas.

Estes sensores foram cruciais nas novas chamadas de impedimento semiautomáticas, que resultaram em muitos gols anulados, e para decidir se houve um toque de um jogador na bola em um determinado lance. Nesta segunda-feira, na partida entre Portugal e Uruguai, foi possível determinar, por meio dos sensores de movimento, que Cristiano Ronaldo não tocou na bola no primeiro gol da partida - na súmula, o tento foi dado a Bruno Fernandes. De acordo com jornalistas que estiveram presentes na partida, o atacante português chegou a dizer que resvalou na bola no lance do gol.

“Na partida entre Portugal e Uruguai, usando a Connected Ball Technology colocada na Al Rihla, bola oficial da adidas, somos capazes de mostrar definitivamente nenhum contato de Cristiano Ronaldo na bola no gol de abertura do jogo”, diz o comunicado, enviado pela empresa. “Nenhuma força externa na bola pôde ser medida, conforme mostrado pela falta de um ‘batimento’ em nossas medições. O sensor IMU de 500Hz dentro da bola nos permite ser altamente precisos em nossa análise.”

Com esta nova tecnologia, as bolas precisam estar totalmente carregadas para funcionar corretamente. O chip interno pesa cerca de 18 gramas e é alimentado por uma pequena bateria, que a adidas disse que pode durar até seis horas de uso ativo ou até 18 dias quando não é utilizado.

Além deste recurso, a Al Rihla traz em seu design inovações na Copa do Mundo. Segundo a fabricante, a bola é a mais rápida da história. Esta estrutura permite que ela tenha uma velocidade significativamente maior durante sua trajetória no ar, mas sem perder a estabilidade, garantindo uma precisão nos chutes.