Bola de Ouro: Manchester City conquista prêmio de ‘Clube do Ano’

O Manchester City surpreendeu e foi eleito o ‘Clube do Ano’ em premiação realizada pela revista francesa France Football, nesta segunda-feira. Além do clube inglês, Karim Benzema, atacante do Real Madrid, foi agraciado com a ‘Bola de Ouro’. O brasileiro Vinícius Júnior ficou na oitava posição do ranking.

Superando Real Madrid, terceiro colocado, e Liverpool, segundo, o Manchester City superou as expectativas e apostas e faturou o prêmio, que foi recebido pelo CEO do Grupo City, Ferrán Soriano, o diretor de futebol, Txiki Begiristain, o meio-campista Kevin de Bryune e do goleiro brasileiro Ederson.

Na última temporada, a equipe comandada por Pep Guardiola foi campeã do Campeonato Inglês. No feminino, ficou em terceiro no campeonato nacional e com o vice da Copa da Inglaterra. Por causa do bom desempenho, juntando os times masculino e feminino, o City teve sete jogadores na lista da Bola de Ouro: João Cancelo, De Bruyne, Phil Foden, Ederson, Mahrez, Bernardo Silva e Lucy Bronze.

Kevin de Bruyne e Ederson figuraram no top-3 de melhor jogador e goleiro, respectivamente. Foto: Mohammed Badra/EFE

Nas premiações individuais, o brasileiro Ederson ficou na terceira posição do Troféu Yashin, de melhor goleiro, vencido por Courtois, do Real Madrid. Kevin de Bruyne, por sua vez, também ficou com o terceiro lugar no prêmio Bola de Ouro.

Na atual temporada, a equipe figura na segunda posição do Campeonato Inglês, com 23 pontos, quatro a menos que o Arsenal. Na Liga dos Campeões, o City lidera o Grupo G, com 10 pontos e já tem vaga carimbada para as oitavas de final da competição.