Bola de Ouro: veja horário, onde assistir e cotados para o prêmio

A cerimônia da Bola de Ouro 2023 está marcada para esta segunda-feira, dia 30, em Paris, na França. A premiação da revista France Football começa às 15h45 (horário de Brasília) e mais uma vez tem Lionel Messi como o grande favorito da noite. Aos 35 anos, o craque do Inter Miami, dos Estados Unidos, pode levar o troféu pela oitava vez após liderar a seleção argentina ao tricampeonato na Copa do Mundo do Catar.

Correndo por fora na disputa, Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Erling Haaland, do Manchester City, sonham em ganhar o troféu de maneira inédita. Vice-campeão mundial, o francês de 24 anos marcou três na gols na final da Copa, enquanto o centroavante norueguês, de 23 anos, quebrou diversos recordes durante o seu primeiro ano na Inglaterra e é apontado como o grande concorrente de Messi na disputa.

Vinícius Júnior é o único brasileiro na lista dos 30 indicados. O atacante do Real Madrid concorre ao prêmio pela segunda vez consecutiva. No ano passado, eele terminou na oitava posição. Benzema, vencedor de 2022, está fora da relação deste ano, assim como Cristiano Ronaldo e Neymar.

Prêmio Bola de Ouro será entregue nesta segunda-feira, em Paris, na França. Foto: Benoit Tessier/ REUTERS

ONDE ASSISTIR AO PRÊMIO BOLA DE OURO?

Local: Paris, França.

Horário: 15h45 (horário de Brasília).

Transmissão: TNT, ESPN e SporTV (TV fechada); HBO Max e Star+ (streaming).

QUEM SÃO OS INDICADOS À BOLA DE OURO?

Melhor jogador da temporada

Gvardiol (Croácia, RB Leipzig e Manchester City)

Onana (Camarões, Inter de Milão e Manchester United)

Benzema (França, Real Madrid e Al-Ittihad)

Musiala (Alemanha e Bayern de Munique)

Salah (Egito e Liverpool)

Bukayo Saka (Inglaterra e Arsenal)

De Bruyne (Bélgica e Manchester City)

Bellingham (Inglaterra, Borussia Dortmund e Real Madrid)

Kolo Muani (França, Eintracht Frankfurt e PSG)

Bernardo Silva (Portugal e Manchester City)

Kvaratskhelia (Geórgia e Napoli)

Barella (Itália e Inter de Milão)

Emiliano Martínez (Argentina e Aston Villa)

Rúben Dias (Portugal e Manchester City)

Haaland (Noruega e Manchester City)

Gündogan (Alemanha, Manchester City e Barcelona)

Odegaard (Noruega e Arsenal)

Bono (Marrocos, Sevilla e Al-Nassr)

Julián Álvarez (Argentina e Manchester City)

Vinícius Júnior (Brasil e Real Madrid)

Rodri (Espanha e Manchester City)

Griezmann (França e Atlético de Madrid)

Messi (Argentina, PSG e Inter Miami)

Lautaro Martínez (Argentina e Inter de Milão)

Lewandowski (Polônia e Barcelona)

Kim Min-Jae (Coreia do Sul, Napoli e Bayern de Munique)

Modric (Croácia e Real Madrid)

Mbappé (França e PSG)

Osimhen (Nigéria e Napoli)

Kane (Inglaterra, Tottenham e Bayern de Munique)

Melhor jogadora da temporada

Kadidiatou Diani (França, PSG e Lyon)

Linda Caicedo (Colômbia e Real Madrid)

Alba Redondo (Espanha e Levante)

Rachel Daly (Inglaterra e Aston Villa)

Fridolina Rolfö (Suécia e Barcelona)

Olga Carmona (Espanha e Real Madrid)

Georgia Stanway (Inglaterra e Bayern de Munique)

Amanda Ilestedt (Suécia, PSG e Arsenal)

Hayley Raso (Austrália, Manchester City e Real Madrid)

Sophia Smith (Estados Unidos e Portland Thorns)

Salma Paralluelo (Espanha e Barcelona)

Millie Bright (Inglaterra e Chelsea)

Hinata Miyazawa (Japão, Mynavi Sendai e Manchester United)

Lena Oberdorf (Alemanha e Wolfsburg)

Daphne Van Domselaar (Holanda, Twente e Aston Villa)

Sam Kerr (Austrália e Chelsea)

Debinha (Brasil, North Carolina Courage e Kansas City)

Patricia Guijarro (Espanha e Barcelona)

Ewa Pajor (Polônia e Wolfsburg)

Guro Reiten (Noruega e Chelsea)

Aitana Bonmati (Espanha e Barcelona)

Alexandra Popp (Alemanha e Wolfsburg)

Yui Hasegawa (Japão e Manchester City)

Jill Roord (Holanda, Wolfsburg e Manchester City)

Katie McCabe (Irlanda e Arsenal)

Wendie Renard (França e Lyon)

Asisat Oshoala (Nigéria e Barcelona)

Mary Earps (Inglaterra e Manchester United)

Mapi León (Espanha e Barcelona)

Khadija Shaw (Jamaica e Manchester City)

Quem são os indicados ao Prêmio Yashin?

Courtois (Bélgica e Real Madrid)

Ter Stegen (Alemanha e Barcelona)

Maignan (França e Milan)

Onana (Camarões, Inter de Milão e Manchester United)

Bono (Marrocos, Sevilla e Al-Nassr)

Ederson (Brasil e Manchester City)

Emiliano Martínez (Argentina e Aston Villa)

Ramsdale (Inglaterra e Arsenal)

Livakovic (Croácia, Dínamo Zagreb e Fenerbahçe)

Brice Samba (França e Lens)

Quem são os indicados ao Troféu Kopa (melhor jogador com menos de 21 anos)?