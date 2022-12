Eden Hazard anuncia aposentadoria da seleção belga após eliminação precoce na Copa do Mundo

A participação na Copa do Mundo do Catar foi a última de Eden Hazard pela seleção da Bélgica. Nesta quarta-feira, em suas redes sociais, o meia-atacante, de 31 anos, anunciou que não joga mais pela seleção nacional, eliminada na fase de grupos no primeiro Mundial no Oriente Médio.

“Uma página foi virada hoje. Obrigado por seu amor. Obrigado por seu apoio incomparável. Obrigado por toda essa felicidade compartilhada desde 2008. Resolvi encerrar minha carreira internacional”, disse o capitão. “A sucessão está pronta. Vou sentir saudades.”

Hazard fez parte da seleção belga desde a equipe sub-15. Entre os profissionais, teve seu auge na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando, ao lado de De Bruyne e Lukaku, levou a Bélgica para a conquista do terceiro lugar, com direito a eliminar o Brasil nas quartas de final. O atleta foi eleito o Bola de Prata da competição.

Hazard disputou 125 jogos pela seleção belga, com 33 gols marcados e a bola de prata da Copa do Mundo da Rússia. Foto: Rungroj Yongrit/EFE

No total, desde 2008, Hazard disputou 125 jogos pela seleção belga, com 33 gols marcados. Com passagens por Lille e Chelsea, o atleta vai seguir carreira no Real Madrid, equipe na qual busca uma vaga entre os titulares.