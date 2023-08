Bolívar x Inter: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Internacional começa sua trajetória nas quartas de final da Copa Libertadores nesta terça-feira. Na altitude de La Paz, de 3,6 mil metros, a equipe colorada encara o Bolívar. A bola rola às 19h. Na fase anterior, os comandados de Eduardo Coudet despacharam o River Plate, enquanto os bolivianos superaram o Athletico-PR.

Na fase de grupos, o Bolívar terminou na segunda posição do Grupo C, com 12 pontos. Já o Inter liderou o Grupo B, com os mesmos 12. A posição final na etapa de grupos é que define quem será mandante na primeira partida.

BOLÍVAR x INTER

DATA : 22/08 (terça-feira).

: 22/08 (terça-feira). HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL: Estádio Hernando Siles, em La Paz.

Bolívar e Internacional medem forças em La Paz nesta terça. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Paramount+

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOLÍVAR - Lampe; Bentaberry, Ferreyra e Sagredo; Bejarano, Villamíl, Justiniano e Patito Rodríguez e Bruno Sávio; Chico e Ronnie Fernández. Técnico : Beñat San José.

- Lampe; Bentaberry, Ferreyra e Sagredo; Bejarano, Villamíl, Justiniano e Patito Rodríguez e Bruno Sávio; Chico e Ronnie Fernández. : Beñat San José. INTERNACIONAL - Rochet; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny; Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

ÚLTIMOS RESULTADOS