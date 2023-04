Bolívar x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bolívar e Palmeiras se enfrentam hoje, dia 5, às 21h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do Grupo C da Libertadores 2023. O confronto ocorre no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

Vice-líder do campeonato boliviano, a equipe comandada por Beñat San José busca surpreender o atual campeão brasileiro e iniciar a competição com uma vitória. Apesar da fase da equipe ser positiva, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Bolívar não disputa uma partida há três semanas.

Bolívar e Palmeiras se enfrentam na primeira rodada da Libertadores 2023. Foto: Estadão/Arte

O Palmeiras entra em campo com um time praticamente reserva. Após perder a primeira partida da final do Campeonato Paulista, Abel Ferreira poupou o elenco titular da equipe e vai para a Bolívia com um time alternativo. Somente o volante Gabriel Menino e o atacante Breno Lopes foram relacionados.

BOLÍVAR x PALMEIRAS

LOCAL : Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia.

: Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. DATA : 5 abril de 2023.

: 5 abril de 2023. HORÁRIO: 21:30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo (TV Aberta)

ESPN (TV Fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOLÍVAR : Lampe; Jesus Sagredo, Ferreyra, José Sagredo; Bejarano, Villamil, Saucedo, Melgar, Rodríguez e Fernández; Ronnie Fernandez. Técnico : Beñat San José.

: Lampe; Jesus Sagredo, Ferreyra, José Sagredo; Bejarano, Villamil, Saucedo, Melgar, Rodríguez e Fernández; Ronnie Fernandez. : Beñat San José. PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Mayke, Luan, Naves e Vanderlan; Gabriel Menino, Fabinho e Artur; Giovani, Breno Lopes e Flaco Lopez. Técnico: Abel Ferreira.

ARBITRAGEM

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistente 1: Jorge Urrego

Assistente 2: Tulio Moreno

Árbitro de vídeo (VAR): Juan Soto

