Bolívia x Argentina: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vai rolar a bola para a segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, 11, Bolívia e Argentina se enfrentam em La Paz, às 17h. As seleções vivem momentos opostos na competição. Os bolivianos sofreram a maior goleada da primeira rodada na derrota por 5 a 1 para o Brasil. Já a seleção argentina contou com gol de Messi no fim para vencer na estreia.

Com o aumento de vagas para a Copa do Mundo, de 32 para 48, a Bolívia tenta concretizar o sonho de retornar para um Mundial depois de 32 anos. Para isso, a seleção aposta muito nos jogos em casa. Tendo a altitude como aliada, os bolivianos apostam em 100% de aproveitamento para classificar.

Atual campeã do mundo, a Argentina tenta manter o nível apresentado no fim de 2022. Com Messi tendo “os minutos contados”, a seleção quer seguir como país a ser batido no mundo. Após a vitória na estreia quase que no minuto final, a equipe de Scaloni terá que superar a altitude de mais de 3.600 metros nesta terça-feira.

Bolívia x Argentina: onde vai passar e horário. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: La Paz, Bolívia.

ESTÁDIO: Estádio Hernando Siles.

DATA: 12/09/2023.

HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

A Federação Boliviana de Futebol não negociou seus direitos de transmissão como mandante. Apesar disso, informou que a partida será transmitida de maneira online, sem confirmar o lugar.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

BOLÍVIA - Guillermo Viscarra; Jairo Quinteros, Adrián Jusino e Marcelo Suárez; Diego Medina, Gabriel Villamil, Diego Bejarano, Boris Cespedes e Roberto Fernández; Arrascaita e Marcelo Moreno (Ábrego).

ARGENTINA - Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Otamendi, Cristian Romero e Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi (Julian Álvarez) e Lautaro Martínez.

ÚLTIMOS RESULTADOS: