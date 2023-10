Bolívia x Equador: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bolívia e Equador se enfrentam nesta quinta-feira, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ambas as seleções ainda não pontuaram. O time equatoriano começou a corrida por uma vaga no Mundial com menos três pontos por causa de uma punição aplicada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, em inglês), referente ao suposto erro na documentação do lateral Byron Castillo nas Eliminatórias para o Catar.

Os bolivianos perderam os seus dois primeiros compromissos, sendo goleados por 5 a 1 pelo Brasil, no Mangueirão, e por 3 a 0, pela Argentina, em casa. O Equador iniciou a disputa perdendo por 1 a 0 para os argentinos, fora, e vencendo o Uruguai posteriormente, por 2 a 1, em Quito.

Bolívia x Equador se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa. Foto: Arte/Est

BOLÍVIA x EQUADOR: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 12/10.

HORÁRIO: 20h (horário de Brasília)

LOCAL: Estádio Hernando Siles, em La Paz.

ONDE ASSISTIR BOLÍVIA X EQUADOR AO VIVO

Sportv (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BOLÍVIA X EQUADOR

BOLÍVIA : Viscarra, Jairo Quinteros, Adrián Jusino, Marcelo Suárez, Diego Medina, Gabriel Villamil, Diego Bejarano, Boris Cespedes, Marcelo Suárez, Arrascaita e Marcelo Moreno. Técnico : Gustavo Costas.

: Viscarra, Jairo Quinteros, Adrián Jusino, Marcelo Suárez, Diego Medina, Gabriel Villamil, Diego Bejarano, Boris Cespedes, Marcelo Suárez, Arrascaita e Marcelo Moreno. : Gustavo Costas. EQUADOR: Galíndez; Preciado, Arboleda, Félix Torres, Pacho e Estupiñán; Kendry Páez, Gruezo e Moisés Caicedo; Jhojan Julio e Enner Valencia. Técnico: Félix Sánchez.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOLÍVIA X EQUADOR