Bologna x Milan: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Bologna recebe o Milan nesta segunda-feira, 21, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara. A partida marca a estreia dos clubes no campeonato italiano e encerra a primeira rodada do torneio.

O time da casa vem de vitória na Copa da Itália, contra o Cesena por 2 a 0. Já o Milan não jogou oficialmente na temporada, apenas em amistosos preparatórios. Será o prmeiro teste para valer dos comandados de Stefano Pioli.

Bologna x Milan Foto: Arte (Estadão)

BOLOGNA X MILAN

DATA : 21/08 (segunda-feira).

: 21/08 (segunda-feira). HORÁRIO : 15h45 (horário de Brasília).

: 15h45 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Renato Dall’Ara, em Bologna (ITA).

ONDE ASSISTIR

ESPN 4 (TV fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BOLOGNA : Skorupski; Posch, Bonifazi, Beukema; Corazza; Aebischer e Domínguez; Ferguson, Ndiaye e Orsolini; Zirkzee. Técnico : Thiago Motta

: Skorupski; Posch, Bonifazi, Beukema; Corazza; Aebischer e Domínguez; Ferguson, Ndiaye e Orsolini; Zirkzee. : Thiago Motta MILAN: Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders e Krunic; Rafael Leão, Giroud e Pulisic. Técnico: Stefano Pioli.

ÚLTIMOS RESULTADOS