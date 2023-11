Borussia Dortmund x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Borussia Dortmund recebe o Bayern de Munique neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Alemão. O “Der Klassiker” pode valer a vice-liderança da Bundesliga, que tem o Bayer Leverkusen na ponta.

O time da casa segue invicto no campeonato. São seis vitórias e três empates até aqui. O Borussia vem de uma vitória contra o Hoffenheim pela Copa da Alemanha. Nos úlitmos quatro jogos, o técnico Edin Terzić não repetiu a formação do time, sentindo falta de Jude Bellingham, principal peça da equipe na última temporada e que deixou o clube rumo ao Real Madrid.

Do outro lado, o Bayern também está invicto, com sete vitórias e dois empates. Entretanto, o time vem de uma zebra na Copa da Alemanha, quando perdeu por 2 a 1 de virada para o Saarbrücken, da terceira divisão alemã. Agora, os comandados de Thomas Tuchel buscam a reabilitação no campeonato alemão. Antes disso, pela liga, o Bayern havia aplicado um 8 a 0 contra o Darmstadt.

Foto: Arte/Estadão

BORUSSIA DORTMUND x BAYERN DE MUNIQUE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO ALEMÃO

DATA: 04/11 (sábado).

04/11 (sábado). HORÁRIO: 14h30.

14h30. LOCAL: Signal Iduna Park, em Dortmund (Alemanha)

ONDE ASSISTIR BORUSSIA DORTMUND x BAYERN DE MUNIQUE AO VIVO

RedeTV (TV aberta)

Canal Goat (YouTube)

Onefootball (streaming)

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DE BORUSSIA DORTMUND

BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Mats Hummels, Schlotterbeck, Ramy Bensebaini; Felix Nmecha, Emre Can; Donyell Malen, Marco Reus, Brandt; Niclas Fullkrug. Técnico: Edin Terzic.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DE BAYERN DE MUNIQUE

BAYERN DE MUNIQUE: Manuel Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Alphonso Davies; Laimer, Goretzka; Leroy Sane, Jamal Musiala, Coman; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BORUSSIA DORTMUND E BAYERN DE MUNIQUE