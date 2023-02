Borussia Dortmund x Chelsea: onde assistir, horário e escalação das equipes

Borussia Dortmund e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), na Alemanha, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Os dois times chegam para a partida em situações diferentes. Vivendo ótimo momento nos campeonatos nacionais, o Borussia Dortmund aposta no fator casa e na volta de Haller, curado do câncer, para largar em vantagem no mata-mata. Já o Chelsea busca uma retomada na temporada após período de instabilidade.

ONDE ASSISTIR BORUSSIA DORTMUND x CHELSEA

Borussia Dortmund e Chelsea terá transmissão da HBO Max e TNT Sports. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília) no Signal Iduna Park, em Dortmund.

Borussia Dortmund chega em bom momento para a partida de ida das oitavas de final da Champions League Foto: (AP Photo/Martin Meissner)

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterback e Guerreiro; Bellingham e Can; Adeyemi, Reus, Brand e Haller. Técnico: Edin Terzic

CHELSEA: Arrizabalaga; Reece James, Thiago Silva, Koulibaly e Cucurella; Kovacic, Enzo Fernández e João Félix; Ziyech, Mudryk e Havertz. Técnico: Graham Potter

ÚLTIMOS RESULTADOS

Os dois times chegam para a primeira partida das oitavas de final da Champions League em momentos diferentes. O Borussia Dortmund vive boa fase nas competições nacionais. A equipe de Terzic vem de sete vitórias seguidas e busca usar o fator casa para se colocar em vantagem na busca por uma das vagas nas quartas de final. Já o Chelsea vive um momento de instabilidade. Vindo de três empates na Premier League, o time de Graham Potter aposta em João Félix e Enzo Fernández, contratações da janela de janeiro, para mudar o momento da equipe.