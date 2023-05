Borussia Dortmund x Mainz: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Borussia Dortmund recebe o Mainz neste sábado, a partir das 16h30 (horário de Brasília), e só depende de si para conquistar o Campeonato Alemão. Em caso de vitória, encerra a sequência de dez títulos de Bundesliga consecutivos do Bayern de Munique. A partida tem transmissão da Band e do OneFootball.

Após ser eliminado da Champions League e da Copa da Alemanha nesta temporada, o Borussia pode encerrar seu ano com um título que não acontece desde 2011/2012. Além da vitória, pode se sagrar campeão em caso de tropeço do Bayern, que encara o Colônia, fora de casa, no mesmo horário.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Dortmund, Alemanha.

ESTÁDIO: Signal Iduna Park.

DATA: 27 de maio de 2023 (sábado).

HORÁRIO: 10h30 (horário de Brasília).

Borussia Dortmund e Mainz se enfrentam neste sábado pela última rodada do Campeonato Alemão. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Band (TV aberta);

OneFootball (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BORUSSIA DORTMUND : Gregor Kobel; Wolf, Sule, Hummels e Ryerson; Malen, Brandt, Emre Can, Bellingham (Raphael Guerreiro) e Karim Adeyemi; Haller. Técnico : Edin Terzic.

: Gregor Kobel; Wolf, Sule, Hummels e Ryerson; Malen, Brandt, Emre Can, Bellingham (Raphael Guerreiro) e Karim Adeyemi; Haller. : Edin Terzic. MAINZ: Zentner; Hanche-Olsen, Bell e Fernandes; Da Costa, Barreiro, Kohr e Caci; Stach e Ingvartsen; Onisiwo. Técnico: Bo Svensson.

