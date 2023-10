Borussia Dortmund x Milan: onde assistir, horário e escalação das equipes

A partida entre Borussia Dortmund e Milan movimenta a segunda rodada do grupo F da Champions League nesta quarta-feira, às 16h, na Alemanha. Depois de perder fora de casa na rodada de abertura, a equipe de Dortmund conta com o apoio de sua torcida para superar os italianos e, com isso, ficar viva na briga pela liderança da chave.

Invicto em partidas oficiais na Alemanha na atual temporada, o Borussia Dortmund tenta trazer a boa fase nas competições nacionais para a Champions League. Em quarto lugar no Campeonato Alemão, a equipe precisa da vitória nesta quarta-feira. Para o jogo, Terzic deve apostar no trio ofensivo formado por Marco Reus. Malen e Fullkrug.

Semifinalista da Champions League na última temporada, o Milan abriu a edição da competição continental empatando com o Newcastle em casa. Sem perder nas últimas quatro partidas, os italianos, que dividem a ponta do campeonato nacional, confiam na consistência defensiva e na dupla Rafael Leão e Giroud para furar o bloqueio alemão.

Borussia Dortmund x Milan - Champions League Foto: Arte/Estadão

BORUSSIA DORTMUND X MILAN: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 04/10 (quarta-feira).

HORÁRIO 16H

LOCAL: Signal Iduna Park, em Dortmund.

ONDE ASSISTIR BORUSSIA DORTMUND E MILAN AO VIVO

HBO Max

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BORUSSIA DORTMUND E MILAN

BORUSSIA DORTMUND : Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Bensebaini; Nmecha, Ozcan, Brandt, Marco Reus e Malen; Fullkrug. Técnico : Edin Terzic.

: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Bensebaini; Nmecha, Ozcan, Brandt, Marco Reus e Malen; Fullkrug. : Edin Terzic. MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernández; Adli, T. Reijnders e R. Loftus-Cheek; Pulisic, Rafael Leão e Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

