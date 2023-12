Borussia Dortmund x PSG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Pela última rodada da Champions League, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain se enfrentam na Alemanha em duelo decisivo do Grupo F da competição. Já classificado, os mandantes jogam para garantir o primeiro lugar da chave e, em caso de vitória, tentar eliminar os franceses, vice-líder do grupo. A partida acontece nesta quarta-feira, dia 13, às 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park.

O PSG tem sete pontos, dois a mais que Newcastle e Milan, terceiro e quarto colocados, respectivamente. Os franceses precisam vencer para depender apenas de si para avançar às oitavas de final. Se perder, um triunfo dos ingleses ou italianos elimina a equipe de Kylian Mbappé ainda na fase de grupos. Esta é a primeira temporada do PSG sem Neymar desde 2017, quando o brasileiro foi contratado junto ao Barcelona. O time também não tem mais Messi.

Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain se enfrentam pela Champions League. Foto: Arte/Estadão

BORUSSIA DORTMUND X PSG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS LEAGUE:

LOCAL: Dortmund, Alemanha

ESTÁDIO: Signal Iduna Park.

DATA: 13/12/2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR BORUSSIA DORTMUND X PSG AO VIVO:

TNT;

HBO Max

ESCALAÇÕES DE BORUSSIA DORTMUND X PSG

BORUSSIA DORTMUND - Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck e Bensebaini; Sabitzer e Ozcan; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. Técnico : Edin Terzic

- Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck e Bensebaini; Sabitzer e Ozcan; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. : Edin Terzic PSG - Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernández; Lee Kang-in, Ugarte e Vitinha; Barcola, Kolo Muani e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BORUSSIA DORTMUND X PSG