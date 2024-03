Borussia Dortmund x PSV: onde assistir, horário e escalação das equipes

Borussia Dortmund e PSV se enfrentam às 17 horas (de Brasília) desta quarta-feira, dia 13, no Signal Iduna Park, para definir qual dos dois vai disputar as quartas de final da Champions League. No primeiro confronto das oitavas, disputado no Philips Stadion, nenhum dos dois lados saiu vencedor. O duelo em território holandês terminou empatado por 1 a 1, com gols de De Jong e Mallen.

Diante deste cenário, os dois times lutam por vitória mínima, por ao menos um gol de diferença, para avançar. Um novo empate leva a decisão para a prorrogação e, caso a igualdade continue no placar, a decisão será na disputa de penalidades. O chaveamento da próximo fase será definido por sorteio.

Borussia Dortmund e PSV se enfrentam nesta quarta-feira pela Liga Europa. Foto: Arte/Estadão

BORUSSIA DORTMUND X PSV: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS LEAGUE

DATA: 12/03 (quarta-feira)

12/03 (quarta-feira) HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

17h (horário de Brasília). LOCAL: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha.

ONDE ASSISTIR BORUSSIA DORTMUND X PSV AO VIVO

TNT (TV fechada).

Max (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BORUSSIA DORTMUND E PSV

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Sule, Hummels e Maatsen; Sabitzer e Emre Can; Jadon Sancho, Brandt e Reus; Fullkrug. Técnico: Edin Terzic.

PSV: Walter Benítez; Teze, Schouten, Boscagli e Sergiño Dest; Saibari, Tillman e Veerman; Bakayoko, Lozano e Luuk De Jong. Técnico: Peter Bosz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BORUSSIA DORTMUND E PSV