Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalação das equipes

Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique duelam neste sábado pela terceira rodada do Campeonato Alemão. A partida acontece no Borussia-Park, a partir das 13h30 (horário de Brasília). O time da casa ainda não conseguiu vencer no torneio, enquanto o clube bávaro já divide a liderança em busca do 12º título consecutivo da Bundesliga.

Na história, Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique já se enfrentaram 118 vezes. A vantagem é dos bávaros, que somam 55 vitórias, 34 empates e 29 derrotas. No entanto, o Mönchengladbach não perde para o rival desta tarde há cinco partidas, com três triunfos e duas igualdades.

Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique

DATA : 02/09 (sábado).

: 02/09 (sábado). HORÁRIO : 13h30 (de Brasília).

: 13h30 (de Brasília). LOCAL: Borussia-Park, em Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique medem forças neste sábado. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

CazéTV

OneFootball

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Borussia Mönchengladbach: Omlin; Honorat, Friedrich, Itakura, Wöber e Scally; Neuhaus, Weigl, Pléa e Ngoumou; Cvancara. Técnico: Gerardo Seoane.

Omlin; Honorat, Friedrich, Itakura, Wöber e Scally; Neuhaus, Weigl, Pléa e Ngoumou; Cvancara. Gerardo Seoane. Bayern de Munique: Ulreich (Peretz); Mazraoui, Upamecano (Kim Min-jae), De Ligt e Davies; Kimmich e Goretzka; Sané, Coman e Gnabry; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

ÚLTIMOS RESULTADOS