Bósnia x Portugal: onde assistir, horário e escalações das equipes

A seleção de Bósnia e Herzegovina recebe Portugal nesta segunda-feira, dia 16, às 15h45 (horário de Brasília) no estádio Bilino polje, em Zenica, na Bósnia e Herzegovina, pela 8ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2024. É o primeiro jogo da seleção portuguesa depois de garantir a classificação ao torneio. Já os bósnios ainda têm chances, embora remotas de classificação direta.

A tarefa da seleção da casa é difícil, já que os visitantes estão com 100% de aproveitamento. Enquanto isso, a Bósnia tem quatro derrotas e três vitórias. O time só bateu Islândia e Liechtenstein, duas vezes. No primeiro encontro com Portugal, a seleção campeã da Euro-2016 venceu por 3 a 0. Na última rodada, a seleção ganhou e ficou na quarta posição com nove pontos. Caso seja derrotada nesta segunda e Luxemburgo supere a Eslováquia, restam aos bósnios a disputa na repescagem. Em seu segundo jogo à frente da equipe, o técnico sérvio Savo Milošević deve manter a formação que obteve três pontos cruciais na última rodada.

Portugal vem de vitória sobre a Eslováquia e classificação garantida com três rodadas de antecedências. Os líderes do Grupo J têm a melhor campanha dentre as 53 equipes que disputam as Eliminatórias.

Foto: Arte

BÓSNIA X PORTUGAL: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 16/10 (segunda-feira).

HORÁRIO: 15h45

LOCAL: estádio Bilino polje, em Zenica, na Bósnia e Herzegovina

ONDE ASSISTIR BÓSNIA X PORTUGAL AO VIVO

SporTV (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BÓSNIA E PORTUGAL

BÓSNIA: Ibrahim Šehić; Amar Dedić, Adrian Barišić, Dennis Hadžikadunić e Sead Kolašinac; Miralem Pjanić e Gojko Cimirot; Miroslav Stevanović, Amar Rahmanović e Ermedin Demirović; Edin Džeko. Técnico: Savo Milošević.

PORTUGAL: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, António Silva e João Cancelo; Bruno Fernandes, João Palhinha e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BÓSNIA E PORTUGAL: