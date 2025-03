Boston River x Bahia na pré-Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Boston River e Bahia disputam às 21h30 desta quinta-feira (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, a partida de ida da última fase da pré-Libertadores. O jogo de volta acontece na quinta que vem, na Fonte Nova, em Salvador.

O time brasileiro eliminou o The Strongest, da Bolívia, na fase anterior, com um empate por 1 a 1, fora de casa, e uma vitória por 3 a 0, em Salvador. A equipe uruguaia passou pelo Ñublense, do Chile, ao vencer por 1 a 0, em casa, e empatar por 1 a 1 na volta. O Bahia teve ainda um tropeço no último final de semana e foi derrotado por 2 a 1 pela Jacuipense, na Fonte Nova, do jogo de ida das semifinais do Campeonato Baiano.

Boston River e Bahia duelam na pré-Libertadores. Foto: Arte/Estadão

BOSTON RIVER X BAHIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PRÉ-LIBERTADORES

DATA : 06/03/2025 (quinta-feira).

: 06/03/2025 (quinta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai).

BOSTON RIVER X BAHIA: ONDE ASSISTIR AO VIVO

Paramount (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOSTON RIVER

BOSTON RIVER: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Gomez, Bortagaray e Fredy Martínez; Mauricio Vera, Baltasar Barcia e Felipe Chiappini; Guillermo López, Juan Manuel Gutiérrez e Valentín Adam . Técnico: Jadson Vieira.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Ramos Mingo; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOSTON RIVER E BAHIA