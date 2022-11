‘Bot da Copa’ argentino indica Brasil como favorito ao título mundial no Catar

Publicidade

O Brasil é a seleção favorita para conquistar a tão sonhada Copa do Mundo no Catar. Quem diz isso, no entanto, não são os torcedores da canarinho ou a imprensa brasileira, mas nossos rivais históricos -- os argentinos. Ao menos, é isso o que indica um levantamento realizado pelo jornal “La Nación”, um dos principais veículos de comunicação da Argentina.

Em parceria com o Instituto do Cálculo da Universidade de Buenos Aires (UBA), o jornal desenvolveu um programa digital que coleta dados futebolísticos e, com eles, realiza previsões matemáticas que apontam os prováveis desfechos do mais importante torneio de seleções do mundo.

Leia também Luis Enrique promete lives durante a Copa para aproximar torcedor da seleção espanhola

Seleção brasileira se prepara para a Copa do Mundo no Catar. Foto: Vincenzo Pinto/AFP

Conhecido como o “Bot da Copa”, a ferramenta contabiliza os últimos quatro anos das equipes nacionais de todo o planeta e vem sendo utilizado de forma constante na cobertura futebolística do “La Nación”. Para chegar ao resultado indicado, as partidas da Copa do Mundo foram simuladas mais de foram simulados 100 mil vezes.

De acordo com o programa, o Brasil é o favorito do torneio, tendo 26,7% de possibilidade de levantar a taça. Em seguida, a própria Argentina é quem apresenta as melhores chances, com 11.1% de chances de faturar o troféu. França, com 10,7%, Espanha, com 8,6%, e Inglaterra, com 8,1%, completam o topo 5.

Ao longo do torneio, o bot será atualizado com as informações das partidas já disputadas e dará novos prognósticos para a imprensa argentina.