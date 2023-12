Botafogo 0 x 0 Cruzeiro: assistas aos melhores momentos da partida válida pelo Brasileirão

As vaias tomaram conta do Engenhão, neste domingo, após o empate sem gols do Botafogo com o Cruzeiro pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há dez rodadas, o time carioca caiu para a quinta posição, com 64 pontos, uma queda inadmissível para a sua torcida que esperava pelo título após a liderança ficar em suas mãos por 33 das 38 rodadas da competição. No outro lado, alívio, já que o ponto conquistado no Rio garantiu o Cruzeiro na Série A em 2024.