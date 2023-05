O Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0 neste sábado, no Nilton Santos, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Víctor Cuesta marcou aos 74 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória e a liderança da equipe de Luís Castro. Acompanhe os melhores momentos do jogo: