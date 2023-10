O Botafogo encerrou sua sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro, mas não saiu com o resultado que a torcida queria do jogo com Goiás nesta segunda-feira. O empate por 1 a 1 deixa o time carioca com sete pontos de vantagem para o vice-líder Red Bull Bragantino, já a equipe esmeraldina sai da zona de rebaixamento e empurra o Vasco para a degola. Assista aos gols e melhores momentos: