Botafogo 2 x 0 Bragantino: assista aos gols e aos melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Botafogo abriu a 15ª rodada do Brasileirão em jogo isolado neste sábado, no Engenhão, e bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 para dar sequência à sua disparada na liderança, com 100% de aproveitamento como mandante. Após um primeiro tempo um pouco amarrado, o time comandado interinamente por Claudio Caçapa, que teve o nome gritado pela torcida nos minutos finais, resolveu a partida na etapa derradeira, com gols marcados por Eduardo e Di Placido. Acompanhe os melhores momentos: