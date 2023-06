Em noite inspirada de Tiquinho Soares, que era dúvida antes da partida, o líder Botafogo venceu o Fortaleza, por 2 a 0, neste sábado, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O artilheiro chegou a oito gols em dez jogos. Assista aos gols e melhores momentos: