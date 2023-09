Botafogo amplia camarotes, mira R$ 20 milhões de bilheteria e lucra com Taylor Swift e outros shows

O Botafogo recebe o Flamengo no estádio Nilton Santos, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e já tem ingressos esgotados para o clássico. O palco, que está sendo muito importante para a campanha histórica do líder da competição, também voltou a receber grandes artistas neste ano.

Em março, mais de 70 mil pessoas lotaram o estádio para o show da banda britânica Coldplay. O Nilton Santos ainda receberá shows de Red Hot Chili Peppers, RBD e Taylor Swift até o fim do ano e todos com casa cheia. Em paralelo, novos espaços de entretenimento serão disponibilizados para o público. Já no próximo jogo, mais dois camarotes serão inaugurados.

Em uma parceria entre Botafogo e Soccer Hospitality, empresa prestigiada no setor de empreendimentos premium, o camarote Firezone será pré-inaugurado no jogo deste final de semana e estará disponível para comercialização a partir da partida entre o time da casa e o Goiás, no início de outubro. Mais de R$2 milhões foram investidos pela gestora em um espaço que vai comportar cerca de mil pessoas.

Taylor Swift vai se apresentar no Nilton Santos em novembro Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, destaca a importância de oferecer espaços de entretenimento para o público em dias de jogos e shows: “Para nós é de grande valor ampliar nossa área de atuação, principalmente se tratando do Estádio Nilton Santos, uma arena multiuso e um dos principais estádios do país, que sedia os jogos do Botafogo, clube que historicamente é um dos maiores clubes do Brasil. Estamos com grandes expectativas para a inauguração deste espaço, que oferecerá as melhores experiências ao torcedor do Glorioso”, afirmou o gestor.

Outro camarote que será inaugurado para convidados neste sábado, agora com atenção voltada para os torcedores mirins, é o Star Arena Kids. O projeto realizado pela Companhia do Tomate, empresa que já realiza ações parecidas na Neo Química Arena e no Allianz Parque, poderá receber festas de aniversários e eventos infantis em dias de jogos. Nesse caso, cerca de R$1 milhão foi investido e a capacidade será de 200 pessoas. O acesso ao local também só vai começar a ser comercializado na partida contra o Goiás.

Alessandro Tomazelli, CEO da Companhia do Tomate, comenta sobre a iniciativa: “A ideia é que o torcedor do Botafogo tenha a possibilidade de trazer os filhos para usar o camarote. Além do mais, um espaço kids com monitores também será disponibilizado para as crianças aproveitarem.”

Torcida tem sido fundamental na campanha do líder Botafogo no Brasileirão Foto: Ricardo Moraes / Reuters

Os bons resultados também são visíveis nas arquibancadas. O Botafogo tem sua melhor média de público dos últimos 12 anos. Em 11 jogos no estádio durante a competição, o clube conta com uma média de 29 mil torcedores e já arrecadou mais de R$ 14 milhões em bilheteria. O objetivo é conseguir mais de R$ 20 milhões até o fim do Campeonato Brasileiro.

Visando receber grandes eventos, o gramado do estádio foi reformado e passou a ser sintético após as mudanças no início do ano. A proposta era continuar com a mesma qualidade para receber jogos de futebol, mas também ser versátil a ponto de poder receber outros eventos, e parece ter dado certo. O gramado sintético do estádio foi elogiado por jogadores rivais e até por Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro.

No caso do Nilton Santos, foram colhidas recomendações da Fifa sobre a implementação do gramado. A empresa responsável escolhida foi a Total Grass e o piso foi inspirado no modelo do estádio do Atlanta Falcons, da NFL.

Sobre o uso de grama sintética, Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva, explica que ela tem um melhor custo-benefício a longo prazo e que os resultados obtidos são similares com os da grama natural. “O custo de implantação e o custo de utilização não podem ser comparados entre si. O piso do Athletico, tem mais de 7 anos de uso. Se o gramado fosse natural, ele teria que ter sido trocado algumas vezes mais, se você quiser receber um jogo e no próximo dia abrir as portas para um grande, você pode, já que a estrutura permite”, afirmou.