Botafogo amplia vantagem sobre o Palmeiras e aumenta chances de título; veja probabilidades

O Botafogo aumentou as probabilidades de conquistar o título do Campeonato Brasileiro com os resultados da rodada. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Botafogo tem agora 85,3% de chances de levantar o troféu.

O vice-líder Palmeiras possui 10,6% de chances de conquista. Já o terceiro colocado Fortaleza tem uma probabilidade de 3,6%.