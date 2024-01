Botafogo de Ribeirão Preto x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após terminar a temporada 2023 sob o sabor amargo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Santos inicia um novo capítulo da sua história em busca da redenção e da volta aos bons tempos. E o primeiro passo vai ser dado neste sábado, às 18h, diante do Botafogo, em Ribeirão Preto, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

PUBLICIDADE Sob o comando do presidente Marcelo Teixeira, o Santos surge repaginado. Diante de uma realidade voltada para a disputa da Série B do Nacional, o time inicia 2024 com Fábio Carille dando as ordens no banco de reservas. Já pelos lados do Botafogo, a maior novidade está na presença do treinador português Paulo Gomes como comandante. Esta será a sua primeira experiência no futebol brasileiro. Com passagem por clubes de Luxemburgo, ele também trabalhou na Arábia Saudita e foi campeão da temporada 2021/2022 comandando o Al Khalejj FC.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Para o duelo com o Santos, Paulo Gomes conta com a experiência dos remanescentes Thassio, Lucas Dias e Patrick Brey na defesa e Toró no ataque. Douglas Baggio, revelado no Flamengo, e com passagens por clubes como Santo André, Novorizontino e Mirassol, chega para dar mais agressividade ao setor ofensivo da equipe.

Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Santos na estreia do Paulistão 2024. Foto: Arte/ Estadão

BOTAFOGO DE RIBEIRÃO PRETO x SANTOS: SAIBA TUDO SOBRE A ESTREIA DO PAULISTÃO

DATA : 20/01 (sábado)

: 20/01 (sábado) HORÁRIO : 18h.

: 18h. LOCAL: Arena NicNet, em Ribeirão Preto.

ONDE ASSISTIR BOTAFOGO x SANTOS AO VIVO

CazéTV (YouTube)

Paulistão Play

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO DE RIBEIRÃO PRETO

BOTAFOGO: João Carlos; Thassio, Lucas Dias, Schappo e Patrick Brey; Filipe Soutto, Matheus Barbosa e Leandro Maciel; Douglas Baggio, Leandro Pereira e Toró. Técnico: Paulo Gomes.

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS