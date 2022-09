Botafogo defende tabu diante do Coritiba em duelo contra o rebaixamento

Na esperança de melhorar seus números em casa, o Botafogo faz seu segundo jogo seguido no Engenhão, no Rio. Neste sábado, às 19h, recebe o Coritiba, que luta contra o rebaixamento e ainda não venceu como visitante, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo não vence como mandante há quatro rodadas, com três empates e uma derrota. Assim, possui a segunda pior campanha jogando em casa, à frente apenas do lanterna Juventude. Vindo de empate sem gols com o América-MG, o time carioca ocupa o 12º lugar com 31 pontos, apenas três a mais do que o Coritiba, que saiu do Z-4 após vencer o Atlético-GO, por 2 a 0, alcançando a 16ª posição, com 28 pontos.

Com a segunda pior campanha de mandante, equipe comandada pelo técnico português Luís Castro busca fugir da zona do rebaixamento. Foto: Sergio Moraes/REUTERS

A seu favor, o Botafogo defende um longo jejum diante do Coritiba no Rio. O time carioca não perde há 20 anos. Foram 13 jogos, com nove vitórias e quatro empates. A última derrota aconteceu em 2002, quando perdeu por 2 a 0.

O técnico Luís Castro ganhou dois reforços para o jogo com o Coritiba. Os atacantes Diego Gonçalves e Gustavo Sauer estão recuperados de suas respectivas lesões e foram liberados pelo departamento médico. A expectativa é que fiquem entre os suplentes.

O mesmo não pode se dizer do zagueiro Joel Carli, que talvez não volte a atuar na temporada. O lateral-direito Rafael ainda é desfalque, após ter sofrido um choque na cabeça que o obrigou a fazer uma cirurgia na face. Luís Castro não terá jogadores fora por lesão.

“Todos acham que em casa é para ganhar, e fora pode perder. Eu acho que devemos ganhar em casa e fora. E até estamos vencendo mais fora do que em casa. Jogamos sempre com a possibilidade de ganhar, produzimos para isso”, assegurou Luís Castro.

Do outro lado, Guto Ferreira perdeu o principal homem de ataque do Coritiba. Com dores na coxa, Léo Gamalho foi vetado. Além dele, o também atacante Adrián Martínez está suspenso.

O treinador ainda não contará com o zagueiro Henrique, o lateral Diego Porfírio, além do volante Willian Farias, todos lesionados. Já o meia Boschilia treinou normalmente e pode ser a novidade para a partida.

“Uma equipe, que está em um processo de oscilação, sempre vai ter dificuldade. Estamos trabalhando essa parte mental para que tenhamos cada vez mais força. A hora que ganhar uma, vai ter a confiança de buscar a segunda e a terceira. Isso passa muito pela organização da equipe”, disse Guto Ferreira, empenhado em livrar o time da série B em 2023.