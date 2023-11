Líder do Campeonato Brasileiro com 59 pontos, o Botafogo foi surpreendido nesta quinta-feira com a derrota por 4 a 3 para o Grêmio, de virada, após abrir 3 a 1 no marcador. Luis Suárez marcou seu primeiro hat-trick pelo clube gaúcho, com três gols na segunda etapa e foi responsável por conduzir a vitória que levou a equipe à vice-liderança do torneio. No entanto, nada disso teria ocorrido se não fosse por uma combinação de três fatores: as dores no joelho do atacante uruguaio, a grama sintética no Estádio Nilton Santos e a turnê da banda mexicana RBD no Brasil. Se não tivesse o show, Suárez nem jogara contra o Botafogo e, assim, não teria feito três gols.

Desde que chegou ao País, Suárez sofre com problemas no joelho. A condição fez com que clube gaúcho e jogador entrassem em um acordo para que ele não atue em campos de gramas sintéticas. As dores no joelho também reduziram seu acordo com o time gaúcho. Ele assinou até dezembro de 2024, mas vai embora ao término deste ano. Enquanto permanece no Grêmio, Suárez joga sob única condição: em estádios com grama natural ou que não sejam 100% sintéticos. Renato Gaúcho sabe disso e concordou. Se a banda mexicana não ocupasse o Engenhão, o Botafogo não jogaria em São Januário e Suárez seria poupado no gramado sintético do Nílson Santos.

O Nilton Santos tem grama 100% sintética, portanto, mais dura para quem sofre de dores nos joelhos. A grama sintética gera debates no futebol brasileiro. Além do Botafogo, Athletico-PR e Palmeiras também utilizam o recurso em seus estádios e o Atlético-MG anunciou nesta semana que, a partir de 2024, implementará o novo gramado na Arena MRV. Não há uma unanimidade na área médica, mas alguns especialistas apontam que a grama falsa pode aumentar o risco de lesões no atleta, principalmente no joelho.

Suárez marcou três gols na vitória do Grêmio sobre o Botafogo. Foto: Ricardo Moraes/Reuters

“No gramado sintético, o pé dos atletas ficam mais presos ao campo. Não há a mesma maleabilidade que em gramados naturais”, explica, ao Estadão, Luiz Felipe Carvalho, ortopedista que já tratou lesões de Rodrigo Dourado e Ferreirinha. “Nestes casos, o pé fica preso e o corpo ‘roda’ por cima do joelho.”

Das 33 partidas, Suárez foi titular em 28 e ficou fora de cinco: duas por suspensão e outras duas devido à condição do gramado. Contra Athletico-PR e Palmeiras, que utilizam o sintético, ele não jogou. Foi uma decisão da direção gremista poupá-lo nesses jogos. Ou seja, Suárez só joga em campo natural. Então, ele só atuou contra o Botafogo nesta quinta por causa do show da banda mexicana RBD, grupo musical formado na telenovela mexicana “Rebelde”, popular no início dos anos 2000 e que está em turnê pelo País. Se não tivesse o show e o Botafogo mandasse a partida no Nilson Santos, com gramado duro, Suárez teria ficado em casa.

Assim, não teria marcado três. A banda cantou e tocou no mesmo dia do confronto com o Grêmio; por isso, o clube carioca optou por utilizar o Estádio de São Januário, de grama natural.

A história foi confirmada pelo treinador gremista em entrevista coletiva após a partida. “Porque ele não gosta e não pode, por causa do joelho, jogar no gramado sintético não dá. É uma decisão do clube tomada lá atrás (reservar o estádio para o show). Com uma vantagem grande na tabela, você acha que ninguém vai encostar, mas é um problema do Botafogo. Se fosse no Nilton Santos, o Suárez dificilmente jogaria porque é sintético”, afirmou o treinador.

A banda ainda irá realizar mais um show no Rio nesta sexta-feira, dia 10. Ao todo, a turnê “Soy Rebelde” tem oito apresentações, com ingressos esgotados, no Brasil. Além do Nilton Santos, o Morumbi e Allianz Parque recebem o grupo neste mês.

Pistoleiro do Grêmio

Pelo Grêmio, Suárez marcou 23 gols em 48 jogos. Desde janeiro, no entanto, reclama da possibilidade de jogar em gramados sintéticos. Contra o São José, pelo Campeonato Gaúcho, o jogador pediu à diretoria que o preservasse, para evitar uma lesão mais séria. “Não depende só do gramado. Suárez tem 36 anos, ele tinha uma situação combinada com a diretoria, com o presidente, que neste final de semana iria para o Uruguai resolver questões particulares. E me falou que não gostaria de jogar no gramado sintético”, afirmou o técnico Renato Gaúcho à época. O Estádio Francisco Novelletto, do São José, utiliza grama sintética.