Torcedor do Botafogo faz gestos racistas em jogo contra o Palmeiras; clube promete identificar autor

Um torcedor do Botafogo foi flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras, no Engenhão, durante o embate entre a equipe carioca e o time paulista na noite de quarta-feira, pela rodada de ida das oitavas de final da Libertadores. Em nota oficial, a diretoria botafoguense repudiou o ato e disse estar trabalhando para identificar o autor.

“O Botafogo está buscando identificar o torcedor que cometeu atos racistas durante a partida de hoje, no Nilton Santos, e vai acionar as autoridades competentes para as providências legais. Racismo é crime. O Clube reitera o seu compromisso no combate a todas as formas de preconceito”, disse o clube.

Torcedor do Botafogo foi flagrado fazendo gesto racista. Foto: Reprodução/Instagram @tossiro

Em vídeo que circula nas redes sociais, gravado pelo jornalista Tossiro Neto, é possível ver um homem na torcida do Botafogo fazendo gestos simulando um macaco. Ele também aponta para o braço, mostrando a própria pele. O momento era de provocação entre as torcidas, e apenas um individuo praticou o ato racista.