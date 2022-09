Botafogo quebra série invicta do Goiás com gol no fim e sonha com vaga na Libertadores

Não foi nada fácil, mas o Botafogo conseguiu superar o Goiás, por 1 a 0, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), na noite desta quarta-feira. O time carioca dominou a partida e buscou o gol a todo o momento, mas encontrou dificuldade para superar a defesa, principalmente o goleiro Tadeu. Tanto que o gol da vitória saiu apenas aos 43 minutos do segundo tempo, com Del Piage, que entrou dez minutos antes. A partida foi válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Botafogo agora soma quatro partidas sem derrota, sendo três vitórias. Assim, termina a rodada em nono lugar, com 37 pontos. Este é o mesmo número do Goiás, que aparece em 11º após ver cair uma invencibilidade de seis partidas.

O Botafogo foi o único a chegar com real perigo no primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Adryelson testou firme, por cima, mas com muito perigo. Outra boa chance carioca foi com Tiquinho, que arriscou de longe e deu trabalho para o goleiro Tadeu, que espalmou.

Botafogo bate o Goiás na Serrinha e passa a sonhar com vaga na Libertadores. Foto: Vitor Silva/Botafogo

Na parte final, o Botafogo construiu mais uma boa jogada. Após troca rápida de passes na intermediária, Júnior Santos invadiu a área pela esquerda, mas finalizou por cima. Minutos depois, ele também tentou cabeceio dentro da área, novamente para fora.

Na etapa final, o Goiás se lançou mais ao ataque e teve boa chance em contra-ataque. Nicolas ficou com a bola no meio-campo e tocou por cima para Apodi. Ele chutou cruzado, mas o goleiro Lucas Perri defendeu em dois tempos.

O Botafogo voltou a pressionar e começou a bombardear a defesa goiana. Primeiro com Júnior Santos, que pegou forte, mas a bola subiu muito. Depois, o goleiro Tadeu precisou trabalhar muito para defender chutes de Sauer, Jeffinho e Tiquinho.

Mas, de tanto tentar, o Botafogo conseguiu abrir o placar aos 43 minutos. O volante Del Piage, que havia entrado cerca de dez minutos antes, finalizou da meia-lua, rasteiro e no cantinho, para marcar. Tadeu se esticou todo, mas não conseguiu defender. Apesar de o jogo contar com sete minutos de acréscimos, o Goiás não teve forças para reagir.

O próximo jogo do Goiás é no sábado, às 19h, quando recebe o Fortaleza, novamente no Hailé Pinheiro. Já o Botafogo entra em campo na segunda-feira, às 20h, diante do Palmeiras, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 X 1 BOTAFOGO

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Danilo Barcelos (Luan Dias); Auremir (Fellipe Bastos), Matheus Sales (Caio), Diego e Marquinhos Gabriel (Pedro Junqueira); Renato Júnior (Apodi) e Nicolas. Técnico: Jair Ventura.

BOTAFOGO - Lucas Perri; Saravia, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Lucas Piazon (Del Piage); Júnior Santos (Gustavo Sauer), Tiquinho Soares e Victor Sá (Jeffinho). Técnico: Luís Castro.

GOL - Del Piage, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Danilo Barcelos, Fellipe Bastos, Caio e Apodi (Goiás). Saravia, Víctor Cuesta, Marçal e Lucas Piazon (Botafogo).

RENDA - R$ 274.900,00.

PÚBLICO - 8.980 pagantes (10.774 presentes).

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).