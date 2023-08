Botafogo reflete o sucesso do campo nas redes sociais, goleia o Corinthians e vira líder do TikTok

Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não só tem impressionado nos gramados, mas também nas redes sociais. Segundo dados do site “Deportes & Finanzas”, o alvinegro também assumiu a liderança entre os clubes com maior alcance no TikTok, ao atingir um notável marco de 48,9 milhões de interações. A equipe carioca chega próximo ao dobro de engajamento em comparação com o segundo colocado no país, o Corinthians, que obteve 28 milhões de cliques.

A jornada do Botafogo rumo ao sucesso nas redes é marcada pelos bons resultados e pelas estratégias criativas que envolvem a torcida. Músicas como “Segovinha joga bola” e “Tá chegando a hora”, em referência aos jogadores Matías Segovia e Tiquinho Soares, têm conquistado o público e se tornaram parte do marketing do clube. Esse carinho compartilhado com os torcedores impulsionou o engajamento nas redes sociais, proporcionando um alcance abrangente em suas campanhas de publicidade, especialmente entre os jovens.

“A abordagem leve e descontraída das publicações, combinada com a utilização inteligente de memes e brincadeiras, desempenha um papel crucial ao fortalecer o vínculo com os fãs e fomentar o engajamento. Essas ações criativas destacam-se como estratégias essenciais para envolver os torcedores, superando a importância dos números de seguidores. A abordagem não apenas fortalece a relação com a torcida, mas também apresenta oportunidades lucrativas, além dos tradicionais ingressos e planos de sócio torcedor.”, afirmou Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Torcida do Botafogo leva euforia das arquibancadas para as redes sociais Foto: Vítor Silva/Botafogo

INFLUÊNCIA DO TIKTOK

O destaque do Botafogo no TikTok exerce um impacto mais significativo do que em outras plataformas digitais. De acordo com informações do “Instituto Reuters”, grupos mais jovens têm preferido acessar notícias através das redes sociais, com o TikTok liderando o aumento no número de indivíduos entre 18 e 24 anos que buscam informações.

Nesse cenário, celebridades, influenciadores e instituições esportivas ganham a atenção do público de maneira mais eficiente do que jornalistas tradicionais. O alvinegro aproveitou essa tendência, transformando-a em uma oportunidade para expandir sua presença na rede e consolidar uma conexão ainda mais poderosa com os fãs mais jovens.

“A estratégia bem afinada do Botafogo dialoga com os desejos do torcedor nas redes sociais. Ao explorar formatos populares como músicas, memes, dancinhas, paródias e bastidores que humanizam e aproximam os jogadores da torcida, o clube faz com que o torcedor se sinta reconhecido, tornando a rede um ativo importante para alcançar e fidelizar uma nova geração de torcedores.”, disse Ana Clara Campos, gerente de conteúdo da End to End.

Líder no cenário nacional, o Botafogo ocupa a terceira posição nas Américas, atrás somente do Inter Miami, que explodiu após a chegada do argentino Lionel Messi, com 175 milhões de interações, e também o Chivas, do México, com 62 milhões.

CHANCES ENORMES DE TÍTULO

As mudanças positivas no desempenho do time também refletiram no mercado de apostas esportivas. Segundo a Odds & Scouts, geradora de dados para eventos esportivos, e algumas das principais plataformas de apostas verificadas, como Esportes da Sorte, Galera.bet, Casa de Apostas, Playgreen e Onabet, por exemplo, apontam o Botafogo com um favoritismo gigantesco para o título do Brasileirão, com odds de 1.55, que indica uma alta probabilidade de vitória. O concorrente mais próximo, o Palmeiras, tem uma cotação de 4.33, mesmo com outros candidatos juntos na tabela.

O sucesso do time também é fortalecido pela gestão eficiente da SAF, liderada pelo norte-americano John Textor. Mesmo diante da necessidade da troca de treinador durante a temporada, com o período de Cláudio Caçapa como interino e a chegada do atual técnico Bruno Lage, o desempenho do Botafogo não apresentou queda e manteve-se consistentemente positivo.

A uma distância de treze pontos do vice-líder do campeonato, o Botafogo vê a SAF desempenhar um papel fundamental no êxito da equipe em campo. Segundo Sandro Orlandelli, membro da Uefa Academy e com passagens por Arsenal, Manchester United e seleção brasileira, a trajetória rumo ao sucesso tanto nos aspectos internos quanto externos do clube começa com uma base organizacional sólida.

“A SAF do Botafogo se destaca ao contribuir com o clube por meio da implementação disciplinada dos processos. A partir do momento em que a organização cumpre rigorosamente os estágios de início, meio e fim, há o aumento de resultados positivos tanto dentro quanto fora de campo. Apesar das inevitáveis turbulências durante a fase de iniciação, o clube agora colhe os frutos de uma nova identidade consolidada. Sem sombra de dúvidas, o aprofundamento desses processos representa a maior contribuição da SAF à equipe”, afirmou.