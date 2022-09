Botafogo só empata com o América-MG e perde chance de embalar no Brasileirão

Mesmo jogando em casa e contando com um público superior a 30 mil pessoas, o Botafogo ficou no empate sem gols com o América-MG neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e perdeu a chance de melhorar sua posição na competição. O resultado de 0 a 0 deixa o time carioca na parte intermediária da tabela com 31 pontos. Já a equipe mineira, que contabiliza 36 pontos, aumenta a sua série invicta para sete duelos no torneio.

Apesar de ter dominado boa parte do duelo, o alvinegro parou nas boas defesas do goleiro Matheus Cavichioli, que foi um dos destaques do confronto. O Botafogo volta a contar com o estádio Nilton Santos para tentar a reabilitação na próxima rodada. O desafio é diante do Coritiba, no próximo sábado. O América-MG entra em campo no domingo e recebe o Corinthians em Belo Horizonte.

O primeiro tempo começou bastante estudado, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e tentando chegar com perigo ao gol adversário. Porém, aos poucos, o Botafogo foi dominando as jogadas ofensivas. Aos 13 minutos, depois de uma cobrança de falta na área, Tiquinho Soares se antecipou aos marcadores e cabeceou firme, mas a bola foi para fora.

Botafogo e América-MG ficam no 0 a 0 em jogo pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Sergio Moraes / REUTERS

O Botafogo voltou a assustar aos 24 minutos em cobrança de falta. Lucas Fernandes cobrou falta no ângulo de Matheus Cavichioli, que se esticou todo para fazer a defesa e evitar o que seria o primeiro gol dos cariocas.

Mais cauteloso em campo, o América-MG só incomodou no final da etapa inicial. Felipe Azevedo rolou para Juninho bater da entrada da área. A bola, po´rem, desviou na marcação e saiu pela linha de fundo.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado e com o Botafogo em cima. A equipe do técnico português Luís Castro teve duas boas oportunidades em cabeçadas de Tiquinho e Eduardo. Mas foi no final do jogo que o time aumentou a pressão em busca do gol da vitória.

Jeffinho perdeu duas belas chances de abrir o marcador e parou no goleiro do América. Na primeira, Matheus Cavichioli fez uma bela defesa em chute à queima-roupa. Logo depois ele espalmou uma bola para fora em nova finalização do atacante botafoguense. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado com o Botafogo no ataque. No entanto, o América-MG se fechou na defesa e conseguiu garantir o empate fora de casa.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 AMÉRICA-MG

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Saravia, Adryelson, Victor Custa e Marçal; Tchê Tchê, Lucas Fernandes (Gabriel Pires) e Eduardo; Jeffinho, Tiquinho Soares e Victor Sá (Lucas Piazon). Técnico - Luís Castro.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Éder, Ricardo Silva (Iago Maidana) e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Emmanuel Martínez (Alê); Felipe Azevedo (Aloísio), Everaldo (Matheusinho) e Henrique Almeida (Mastriani). Técnico - Vagner Mancini.

ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Victor Sá (Botafogo) e Aloísio, Marlon, Lucas Kal, Emmanuel Martínez e Henrique Almeida (América-MG).

PÚBLICO - 28.387 pagantes/32.286 total.

RENDA - R$ 822.954,00.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).